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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Batman'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslarası Mücadele Günü kapsamında, Vali Hulusi Şahin başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda yapılan koordinasyon toplantısına Vali Şahin'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, kamu kurum temsilcileri ile ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Şahin, "Kamu kuruluşları olarak kadına şiddetin önlenmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolluk kuvvetleri ve adli mercilerimizin çalışmaları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın açıkladığı gibi ciddi mesafeler kat edildi. Kadına şiddette yüzde 20’nin üzerinde bir azalış söz konusu ama bizim parolamız sıfır tolerans olduğu için yüzde 20’lik azalmaların da bizi tatmin etmeyeceği ortada. Bir tek kadına dahi şiddete tahammülümüz yok. Bu hususta ilimizde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çok yönlü, uzun bir mücadeledir. Sadece adli ya da kolluk ile çözülecek bir konu değil, toplumun tüm kesimleri, başta erkekler olmak üzere bu ilkelliğe ve cehalete dur demesi lazım. Yeni yetiştirdiğimiz nesilleri de bir daha böyle bir konunun toplumun gündeminde olmayacağı ve akla dahi gelmeyeceği nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu noktada hepimize ciddi görevler düşüyor. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Toplumun bilinçlendirilmesi orta ve uzun vadeli bölüme denk geliyor. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Özellikle erkekler olarak bizlerin bu hususta kepimizi önümüze koyup biraz utanmamız gereken bir konu. Bizim erkekler olarak daha fazla gayret etmemiz lazım. Bir de pasif iyilikle bir yere varamayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben bir şey yapmıyorum ben iyiyim demekle olmaz. Her türlü kötülüğe de karşı da ayakta duruyorum ve yanlışın da karşısında gücüm oranında mücadele ediyorum. Pasif iyilikten aktif iyiliğe geçmemiz lazım" dedi.
Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda kurumlarca yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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