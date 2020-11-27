Gercüş’te çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliği Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle Gercüş'te 29 çiftçiye toplamda 10 bin 400 kilogram Fırat87 kırmızı mercimek tohumu çeşidi dağıtıldı. Gercüş İlçe Özel İdare bahçesindeki dağıtım törenine Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, mühendisler ve çiftçiler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendislerinden Mesut Tanı, "Gercüş'te çiftçilerimize yüzde 75 destekli devlet katkılı mercimek tohumu verilmektedir. Bu mercimekler bölgeye çok iyi adapte olmuş ve verim kalitesi olarak da emsallerine göre yüzde 20 ila yüzde 30 daha fazla verim vermektedir. Devlet desteği sayesinde çiftçilerimiz kazançlarını arttıracaklardır" dedi.

Çiftçilerden Orhan Aydın ise, "Devletimizin vermiş olduğu destek gayet iyi. Bu destek sayesinde tarım alanında iyi bir verim alacağız inşallah. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.