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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da terör operasyonu: 30 gözaltı

İHA

Batman’da terör operasyonu: 30 gözaltı

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğünce merkez ve Kozluk ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütüNÜN talimatları doğrultusunda hareket eden şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü talimatları doğrultusunda Kobani olaylarında ilimizde meydana gelen yasa dışı toplumsal olaylara ilişkin elde edilen yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda söz konusu olaylara karıştığı tespit edilen 30 şüpheli şahsa yönelik 2728 Kasım 2020'da saat 06.00 itibarı ile yapılan eş zamanlı Şehit Birol Öztekin2 Operasyonu'nda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal suç unsuru fotoğraf ve doküman, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve 1 adet AK47 marka Kaleşnikof uzun namlulu tüfek ele geçirilmiş, ayrıca bugün Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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