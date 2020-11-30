Trafoya giren hırsız elektrik akımına kapıldı

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Batman'da elektrik trafosuna giren bir kişi, bakır kabloları çalmak isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde BatmanSiirt çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşlarındaki bir kişi, elektrik trafosu kilidini kırarak içeriye girdi. Buradaki bakır kabloları çalmaya çalışan zanlı, trafonun elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar gelen sesler üzerine durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan şahıs, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası çevredeki birçok mahalle bir süre karanlığa büründü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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