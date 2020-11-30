Batman'da droneli trafik denetimi

Batman Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde emniyet kemeri takmayan ve trafikte kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek amacıyla drone ile uygulama yapmaya devam ediyor.

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücüleri belirlemek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Mahatma Gandhi Bulvarı WorldMar Kavşağı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma gibi konularda ihlal yapan araç sürücülerini tespit ederek cezai işlem uyguladı.

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