Sason’da Engeliler Günü etkinliği

Batman'ın Sason ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir özel rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerin tasarladığı çeşitli etkinlik ve resimler sergilendi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin güzel vakit geçirdiklerini ifade eden rehabilitasyon merkezi hocalarından Ömer Aslan, "Burada her türlü engelli eğitimini veriyoruz. Okulumuz ilçenin tek okuldur. Engelli çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Gereken her türlü kolaylığı onlara sağlamalıyız. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle burada düzenlediğimiz etkinlikte öğrencilerimizin dönem içerisinde eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları birbirinden güzel etkinlik ve resimleri sergilediler. Bir şeyler yaptıklarını görmek hem onları hem de bizleri mutlu etti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.