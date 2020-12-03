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BATÜ'den 3 akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

İHA

BATÜ'den 3 akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından, farklı disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste, Plos Biology dergisinde yayımlandı. Batman Üniversitesinde görevli 3 öğretim üyesi, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.
Liste hazırlanırken bilim insanlarının hindeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralama yapıldı. Türkiye'den, 2019 yılı verilerine göre 857 bilim insanının yer aldığı listede, Batman Üniversitesinden 3 bilim insanı yer alıyor. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Mühendis Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Mühendis Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Toğrul, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul listeye girdiği söyledi. Rektör Durmuş, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer alan akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Batman Üniversitesini özellikle mühendislik alanında daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Rektör Durmuş, şöyle devam etti:
"Batman Üniversitesi olarak YÖK'ün bizim için belirlediği ve gelişmemizi istediği mühendislik alanında her geçen gün daha da ilerliyoruz. Ülkemizin yerlileşme millileşmesi yolunda bilim insanlarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yolda 3 bilim insanı öğretim üyemizin dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasında yüzde 2'lik dilimde yer alması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyorum."

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