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Batman'da korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere 930 bin lira ceza

İHA

Batman'da korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere 930 bin lira ceza

Batman'da korona virüs tedbirlerine uymayan 416 kişi, 13 iş yeri ve 15 minibüse toplam 930 bin 848 lira ceza kesildi.
Batman genelinde emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Ekiplerce 15 günlük süre içerisinde yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 145 kişiye 12 bin 484 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira, genel sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 192 kişiye 599 bin 284 lira, sigara içme yer kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 12 bin 600 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye 21 bin 600 lira, pozitif veya temaslı olup evde olmadığı tespit edilen 26 kişiye 81 bin 930 lira, denetlenen 2 bin 834 iş yerinden tedbirlere uymayan 13 iş yerine 26 bin 100 lira, denetlenen bin 568 minibüsten tedbirlere uymayan 15 minibüse 47 bin 250 lira olmak üzere 416 kişi, 13 iş yeri ve 15 minibüse toplam 930 bin 848 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Pozitif veya temaslı olup kontrol noktalarında tespit edilen 11 kişiye yurtlarda zorunlu izolasyon tedbiri uygulandığı da belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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