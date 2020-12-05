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SMA teşhisi konulan 6 aylık Elif, yaşamını 5 tıbbi cihaza bağlı sürdürüyor

DHA

SMA teşhisi konulan 6 aylık Elif, yaşamını 5 tıbbi cihaza bağlı sürdürüyor


Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da yaşayan Tenha çiftinin 6 aylık kızları Elif Eva'ya bir süre önce nadir görülen Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) tanısı konuldu. Kızının her geçen gün hareketlerini kaybettiğini belirten Enes Tenha, "Akrabalarımız ve dostlarımız sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Bir ayda da yaklaşık 80 bin TL toplandı. Tedavinin maliyeti 2.4 milyon dolar. Özel sektörde çalışıyorum. İmkanım ortada. Bebeğimiz ölmesin. Eşim, her gün 5 cihazın desteğiyle kızımıza bakıyor" dedi.
Merkeze bağlı Kanatlı köyünde yaşayan 3 çocuklu Tenha çiftinin 6 aylık kızları Elif Eva, 1 ay önce rahatsızlanınca Batman Bölge Hastanesi'ne ardından da İstanbul'a sevk edildi. Elif Eva'ya burada Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) teşhisi konuldu. Batman'a dönen çift, kızlarına Avrupa ve ABD'de tedavi uygulanacağını, ancak tedavinin maliyetinin 2.4 milyon dolar olduğunu öğrenince akraba ve dostlarından yardım istedi. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada 1 ayda yaklaşık 80 bin TL toplandı. Hastalığın seyrini yavaşlatmak için Malatya'ya giden çift, tedaviyi yapan tek doktorun koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü öğrenince tekrar köylerine döndü.
'ÇEVREMİZDEKİLER BİR KAMPANYA BAŞLATTI'
Geciktirici tedaviye bile başlayamadıklarını belirten Enes Tenha, hayırseverlerden gerekli paranın toplanması için destek bekliyor. ABD'deki bazı hastanelerle mail üzerinden görüştüklerini belirten Enes Tenha, "Ne yazık ki bu tür çocukların tedavisi şu anda sadece ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor. Tedavi için de çok büyük rakamlar isteniyor. Bunu karşılamamız mümkün değil. Sağ olsunlar çevremizdeki dostlarımız ve akrabalarımız bir kampanya başlattı. Ancak bu rakamı il yöneticilerimizin desteği olmadan toplamamız mümkün değil" dedi.
'DOKTOR KORONAVİRÜSE YAKALANINCA GECİKTİRİCİ TEDAVİYİ YAPAMADIK'
Kızına konulan teşhis sonrası, hastalığı kısmen geciktirici bir ilacın uygulanması için Malatya İnönü Üniversitesi'ne yönlendirildiklerini belirten Enes Tenha, "Oradaki doktorun koronavirüs olması nedeniyle tedaviye başlayamadık. Tedaviyi yapacak başka doktor da yokmuş. Kızım her geçen gün hareketlerini kaybediyor. En azından oradaki tedavinin bir an önce başlamasını istiyoruz. Bir ayda yaklaşık 80 bin TL toplandı. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum ama tedavi için 20 milyon TL'ye yakın para toplamaya gücümüz yetmez. Batman'da duyarlı bir valimiz var. Valimizden ricamız kendi himayelerinde bir kampanya başlatmalarıdır. Devlet büyüklerimizin bize yardımcı olacaklarına inanıyorum. El birliğiyle tedavi için istenen meblağı toplayabileceğimize inanıyorum. Özel sektörde çalışıyorum ve imkanım ortada. Bebeğimiz ölmesin. Eşim, her gün 5 cihazın desteğiyle kızımıza bakıyor. ABD'deki ilacın kullanımına 2 yaşından önce, Avrupa'da da 4 yaş öncesi başlanması gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-12-05 08:26:21

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