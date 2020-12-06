Batman'da cadde ve kaldırımlar, deterjanlı suyla yıkandı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımları deterjanlı su ile yıkadı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Batmanlılar, evlerinde kaldı. Güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetimlerini gerçekleştirirken, Batman Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri de cadde ve kaldırımları deterjanlı su ile yıkadı. DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2020-12-06 13:17:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.