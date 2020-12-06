Batman'da gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hasankeyf uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 65 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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