Batman'da 86 yaşındaki meme kanseri hasta, sağlığına kavuştu

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 86 yaşındaki hastaya meme kanseri ameliyatı yapıldı. Hasta, başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edildi.

Batman'da 86 yaşındaki Cevahir Patır'ın göğsünde kitle tespit edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Patır, sağlığına kavuştu. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Vedat Deniz, "Memede kitle nedeni ile bir üniversite hastanesinde yapılan tetkikler sonucu meme kanseri tanısı konulan 86 yaşındaki Cevahir Patır, tercihini hastanemizden yana kullanarak ameliyatını bizim yapmamızı istedi. Yapılan tetkikler detaylı incelendi ve ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Üç gün sonra taburcu ettik. Pandemi mücadelesi sürerken onkolojik prensiplere uyularak kanser ameliyatlarını da yapmaya devam etmekteyiz" dedi.

Ameliyattan çok korktuğunu belirten 86 yaşındaki Cevahir Patır, "Bu yaşımda ameliyat olursam sağ çıkamam diye çok korkuyordum. Kanser hastalığının ismi bile ölümden daha çok korkmama sebep oluyordu. Karar vermem biraz zor oldu fakat doktorumla konuştuktan sonra bu korkumu yendim. Çok şükür ameliyatım başarılı geçti. Hastanede bana çok iyi baktılar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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