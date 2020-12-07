Batman’da İluh ve Avşo dereleri yapım işi devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Batman’da toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye, deredeki taşkın risklerini azaltmaya devam ediyor.

Batman’da yapımı devam eden ‘Batman merkez İluh ve Avşo yapım işi’ hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, iş kapsamında İluh Deresinde 3 bin 162 metre ve Avşo Deresinde bin 48 metre olmak üzere toplam 4 bin 210 m uzunluğunda betonarme kanal ve 4 adet köprünün yapılacağını söyledi. Yıldız, "Çalışmanın tamamlanmasıyla Batman merkezde bulunan Erköklü, Yeşiltepe, Çay ve Gültepe mahalleleri taşkından korunmuş olacaktır. Ayrıca bu ıslah çalışmaları tamamlandığında, Batman’da en büyük çevresel sorunlarının başında yer alan İluh Deresinin kötü koku ve çirkin görüntü sorunları da çözülmüş olacaktır. Çalışmalarda bu yıl itibariyle 2 bin 900 metre kanal yapımı tamamlanmış olup kalan kısımların yapımı hızla devam etmektedir. Batmanda yapımı devam eden Batman merkez İluh ve Avşo yapım işinde fiziki olarak yüzde 75 oranında gerçekleşme sağlanmış olup çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor" dedi.

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