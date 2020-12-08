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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

İHA

Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Batman’da çeşitli suçlardan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis tarafından yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasında ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.S. ve M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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