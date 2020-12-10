Henüz karın yağmadığı Gercüş'te çocuklar, yokuş aşağı tahta parçalarıyla kayıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Henüz karın yağmadığı Gercüş'te çocuklar, yokuş aşağı tahta parçalarıyla kayıyor

DHA

Henüz karın yağmadığı Gercüş'te çocuklar, yokuş aşağı tahta parçalarıyla kayıyor


Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışını bekleyen çocuklar, eğimi yüksek ve parke taşı döşeli caddelerde tahta parçalarını kızak gibi kullanıp, kayarak eğleniyor. Evinden getirdiği tahta parçasıyla yokuş aşağı kayan Mehmet Kaya (10), "Biz burada kayıyoruz. Kendimizce eğleniyoruz. Bu sene kış geldi ama kar yağmadı. Karın yağmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Türki'nin birçok bölgesinden kar haberi gelirken, Gercüş'e ise henüz kar yağmadı. İlçeye de kar yağmasını sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, eğimli olan Bağlarbaşı Mahallesi Garipler Caddesi'nde evlerinden getirdikleri tahta parçaları ve bidon kapaklarını kızak gibi kullanarak kayıyor. Caddeyi kayak pistine çeviren çocuklar, okulların da kapalı olmasını fırsat bilerek akşama kadar defalarca yokuş aşağı kayıp, eğlenerek günlerini geçiriyor.
'KIŞ GELDİ AMA KAR GELMEDİ'
Evinden getirdiği tahta parçasıyla yokuş aşağı kayan Mehmet Kaya (10), "Biz burada kayıyoruz. Kendimizce eğleniyoruz. Bu sene kış geldi ama kar yağmadı. Karın yağmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Koronavirüsten dolayı okullar da olmadığı için evde çok sıkılıyoruz. Bizler de tahtamızı alıp kayarak, eğleniyoruz" diye konuştu. 
Abdülkerim Ekinci de (9) çok eğlendiklerini ifade ederek, "Kar bu sene yağmadığından dolayı biz de bu şekilde kaymaya çalışıyoruz. Gayet güzel ve çok eğleniyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-12-10 08:26:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Sason'da Uzman Jandarmalar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Sason'da Uzman Jandarmalar Günü kutlandı
Batman'da 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi
Gercüş'te Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Gercüş'te Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi devam ...
Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ...
Rektör Durmuş’tan Hüda Par’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Durmuş’tan Hüda Par’a ziyaret
Batman’da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Batman’da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
YEREL HABERLER Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu sürüyor
Patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X