BATÜ’de 10 bin fidanlık Şehit Yasin Börü Ormanı oluşturuldu

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesinde Şehit Yasin Börü Kabuklu Yemiş Ormanının ilk etabı kapsamında 5 bin fıstık fidanı toprakla buluşturuldu.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 67 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırılar sırasında yoksulların bayramda evlerine kurban eti girmesini sağlamaya çalıştığı sırada silah, taş, sopa ve kesici aletlerle sığındıkları binanın üçüncü katından atılarak linç edilen Yasin Börü’nün adı Batman Üniversitesinde yaşatılıyor. Çalışma kapsamında iki etap olarak 25 dönüm alan üzerine oluşturulacak orman için 10 bin fidan dikilecek. İlk etapta 5 bin fıstık fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi için düzenlenen tören Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra konuşma yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Şehit Yasin Börü’nün adını üniversitede yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yasin Börü Ormanının yanına da Trabzon'da, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ormanı da oluşturacaklarını dile getirdi. Yasin Börü’nün inancından dolayı şehit edildiğini anlatan Rektör Durmuş, “16 yaşındaki bir gencimiz sadece ve sadece inancı için şehit edildi. Kimdi Yasin Börü, inanan bir gençti, inandığı gibi yaşamaya çalışan bir gençti. Ne yaptı, suçu neydi, tek suçu inancının gereğini yerine getirmekti. Kurban kesilmiş kurban eti dağıtıyor başka bir suçu var mı 16 yaşındaki çocuğun. Bu mazlumun ne suçu olabilir. Kurban eti dağıtıyor, kurban eti dağıtırken bunu kim katlediyor, kendine bölgenin insanıyım diyen cani PKK katlediyor. Bölgeyle hiçbir alakası olmayan sadece bölge insanını sömüren terör örgütü PKK. Ne yapıyor vahşete bakın 3. kattan aşağıya atıyor bununla yetinmiyor gidiyor bundan sonra mübarek cesedine işkence yapıyor. Arabayla üzerinden geçiyor. 16 yaşındaki çocuğun suçu ne, inancını yaşamak ve inancı gereği oradaki fakir fukaraya inancı gereği et dağıtacak. Nerde yapıyor öz vatanında yapıyor. Diyarbakır’da yapıyor” dedi.



Yasin Börü Ormanının yanına Eren Bülbül Ormanı da oluşturulacak

Yasin Börü Ormanının yanına Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül Ormanı da oluşturmayı planladıklarını ifade eden Rektör Durmuş, Yasin Börü’nün Türkiye’de bir uyanışa vesile olduğunu kaydetti. Rektör Durmuş, şöyle devam etti:

“Sevgili kardeşlerim Yasin Börü çok büyük bir uyanış gerçekleştirdi Türkiye’de. Ben bunu çeşitli sosyal medya programlarında paylaştığımda Türkiye’nin her tarafından bana teşekkür mesajları yağdı. Şehitlerimize ‘bizim içinde dua oku’ dediler. İzmir’den, Erzurum’dan aklınıza hangi şehir geliyorsa tüm arkadaşlarım ‘lütfen bizim içinde dua okuyun bizim içinde fidan dikin’ dediler. Biz Türkiye’de şuna karar verdik Türkiye’de ne Kürt’ü ne Türk’ü ne Arap’ı ne Çerkez’i var. Türkiye cumhuriyetinde inanlar, inanmayanlar, vatanperverler ve vatanına hain olanlar, vatanını sevenler vatanını sevmeyenler var. Bu teröristler bölücülüğü yani batılı temsil ediyorlar Yasin Börü gibi çocuklar ise hakkı temsil ediyor. Bu vatana kim bağlıysa kim bu vatan için çalışıyorsa bizim başımızın üstünde yeri var. Bu vatanın öz evlatları bunlardır, kurucularıdır. Bu vatanın uğruna ölürler işte örneği 16 yaşındaki bir şehidimizdir.”



16 yaşında şehit edildi

Hür Dava Partisi (Hüda Par) Batman İl Başkanı Davut Şahin ise Yasin Börü’nün adını yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yasin Börü’nün ihtiyaç sahiplerine et dağıttıkları sırada şehit edildiğini anımsatan Şahin, “Yasin Börü ve arkadaşları herkes kurban bayramının sevincini yaşarken sokak sokak dolaşıp kurban eti dağıtarak bayram sevincini yaşamaktaydı. İnsanlık adına böyle ulvi bir görev üstlenerek sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşuyorlardı. Fakat 3040 yıldır bu bölge insanının başına bela olan Kürt halkına hizmet ettiğini söyleyen fakat Kürt halkına her türlü zulmü reva gören PKK terör örgütünün vahşi çeteleri bu insanları ablukaya alıp öldürdüler. Cesetlerini parçaladılar üzerlerinden araba ile geçtiler ve yaktılar” diye konuştu.

Teröristlerin bu saldırılarını yıllardır sürdürdüklerini anlatan Şahin, “Aslında bu gibi vahşi eylemleri yıllardan beri bu bölgenin dindar insanlarına yapıyorlardı. Hala güçleri yettiği oranda yapıyorlar. Bu olay aslında ülkemizin batı kısmına anlatmakta güçlük çektiğimiz durumları gözler önüne serdi. Bu 16 yaşında şehit olan genç arkadaşımızın sayesinde devletin en üst tabakasından en alt tabakasına kadar herkes bu bölgenin insanının içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamıştır. Yasin Börü’nün mazlumun, yetimin yanında durup bu duyarlılığı gösteren Rektörümüz Prof. Dr Aydın Durmuş’a ve kanaat önderlerimizden İsmet Okan beye ve sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

