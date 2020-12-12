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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Batman Belediyesi ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin en işlek caddelerinde temizlik çalışması yaptı.
Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Turgut Özal Bulvarı ve Gülistan Caddesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe bürünen cadde, sokak, park, otobüs durakları, çöp konteynerleri ve billboardları köpüklü su ile temizledi. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Gümüş, sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Vatandaş ve esnafın yoğun bulunduğu Turgut Özal Bulvarı ve Gülistan Caddesi'nde genel bir temizlik ve dezenfektan çalışması yürüttüklerini aktaran Gümüş, "Bu çalışmamızda 75 personel, 12 araç ile cadde, sokak, park, otobüs durakları, çöp konteynerleri ve billbordları köpüklü su ve dezenfektan ile temizledik. Böylelikle vatandaşlarımız pazartesi günü daha temiz ve yaşanabilir bir Batman sabahında güne başlayacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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