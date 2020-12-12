Batman'da internet kablosu çalan şahıslar suçüstü yakalandı

Batman merkez Bağlar Mahallesinde internet kablosu çalan şahıslar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Batman Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Pandemi nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile uzaktan eğitim öğretim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminin aksamasına sebep olan kablo hırsızlarına yönelik ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin titiz ve özverili çalışmalarıyla, Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi üzerinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kablonun kesilerek çalınması olayı ile ilgili suçüstü yakalanarak ve aynı gün mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilen S.T., C.Ç. ve G.K. isimli şahıslardan, S.T. ve C.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, G.K. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından idari para cezası uygulanmış, şüpheli şahıslardan ele geçirilen kablolar Türk Telekom Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek öğrencilerimizin biran önce eğitimine kavuşmasına yardımcı olunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde çalışmalarımız kararlıkla devam etmektedir" denildi.

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