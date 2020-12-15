Batman'da zırhlı araç ile otomobil çarpıştı

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman kent merkezinde polis zırhlı aracı ile otomobil çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kültür Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil kavşaktan geçen polis zırhlı aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle zırhlı araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.