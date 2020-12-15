BATÜ Şehitler Tepesine Eren Bülbül Ormanı oluşturuluyor

Batman Üniversitesi Batı Raman Külliyesine Yasin Börü Ormanının oluşturulduğu Şehitler Tepesine şimdi de Trabzon’da yiyecek çalan teröristleri ihbar ederken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül Ormanı oluşturulacak.

25 dönümlük alan üzerine 10 bin fidan dikilerek oluşturulması planlanan ormanın ilk etabına 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. İkinci etap kapsamında ise 5 bin fidan daha dikilerek Eren Bülbül Ormanı oluşturulacak. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, tarihin her döneminde bu ülkenin dış mihrakların hedefinde olduğunu ancak bu necip milletin bu toprakları kanları pahasına savunduğunu söyledi. Söz konusu vatan olunca her yaştan insanın cepheye koştuğunu anımsatan Rektör Durmuş, "Dün Çanakkale’de yedi düvele nasıl geçit verilmediyse 100 yıl sonra bugünde ülkemize karşı cephe alan mihraklara, teröristlere geçit vermiyoruz. Birlik, beraberliğimizin timsali, 15’liler. Çanakkale’de küffara geçit vermeyen 15’liler, 100 yıl sonra da küffara geçit vermedi. PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül’ün adlarını Batı Raman’da Şehitler Tepesinde yaşatıyoruz. Biri Trabzonlu diğeri Diyarbakırlı. Ortak noktaları, inançları, vatan ve bayrak sevdaları. İki fidanımızın adını binlerce fidan dikerek oluşturduğumuz Şehitler Tepesinde yaşatıyoruz. Nasıl Türk'üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Arap’ıyla Çanakkale’de yan yana yatarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini dünyaya sergiliyorsa bugünde bu iki fidan bu birlik ve beraberliğimiz çimentosu olmuştur. Rabbim şehitlerimize rahmetiyle, şefaatiyle muamele eylesin" dedi.

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