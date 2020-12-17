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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da geçen ay 491 konut satıldı

İHA

Batman’da geçen ay 491 konut satıldı

Batman’da konut satışları kasım ayında yüzde 9,4 oranında artarak 491 olarak gerçekleşti. Batman’da kasım ayında satılan konutların yüzde 57’sini ikinci el konutlar oluşturdu. Ocak ayından bu yana geçen 11 aylık süreçte ise toplam 4 bin 768 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 18,7 azalırken, Batman’da konut satışları yüzde 9,4 arttı. Batman’da konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında artarak 491 oldu. Bu satışların 212’si ilk satış, 279’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ocak ayından bu yana geçen 11 aylık süreçte ise toplam 4 bin 768 konut satıldı. Konut satışları ocakkasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 arttı.
Batman’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında azalarak 82 oldu. İpotekli satışın 52’si ilk satış, 30’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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