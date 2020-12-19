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Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi

DHA

Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi


Arif Arslan-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın 5 ilçesindeki 14 bölgede ekilen lavantalar, Antalya'daki bir firma aracılığıyla Hollanda'ya ihraç edildi. Vali Hulusi Şahin, çok sayıda üreticinin lavanta yetiştiriciliğe yöneldiğini ifade ederek, "Önce bu ürüne karşı ön yargısı olan bazı üreticilerimiz vardı. Şimdi çok sayıda üreticimiz bu ürünü ekmenin hazırlığında. Çiftçimiz gülerse, herkes gülecek" dedi.
GAP İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle 400 bin TL'lik projeyle Batman'ın 5 ilçesindeki 14 bölgede lavanta ekimi yapıldı. Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde çiftçi Yekdal Duman'ın ektiği lavantalar, Antalya'daki bir firma aracılığıyla Hollanda'ya ihraç edildi.
Batman Valisi Hulusi Şahin, çok sayıda üreticinin lavanta yetiştiriciliğe yöneldiğini belirterek, lavanta ekim alanlarını genişleteceklerini söyledi. Vali Şahin, "Batman çiftçisi artık katma değeri yüksek ürünlere yöneliyor. Bu ürünlerden biri de fıstık yetiştiriciliğidir. Batman ovasında fıstık alanımız 60 bin dekarı buldu. Kıraç alanların çoğu fıstık yetiştiriciliğine dönüştü. Şimdi de çiftçimizi lavanta bitkisiyle buluşturduk. İlçelerimizin de dahil olduğu 14 yerde deneme amaçlı ektiğimiz lavantada başarılı sonuç aldık. Önce bu ürüne karşı ön yargısı olan bazı üreticilerimiz vardı. Şimdi çok sayıda üreticimiz bu ürünü ekmenin hazırlığında. Çiftçimiz gülerse, herkes gülecek" dedi.
'ONLARCA ÇİFTÇİ MÜRACAATTA BULUNDU'
Yurt dışına yapılan ilk ihracatın ardından onlarca çiftçinin lavanta ekimi için müracaatta bulunduğunu belirten Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de "İkiköprü beldesinde 4 dekarlık alanına deneme amaçlı lavanta bitkisi ekimi yapan çiftçi Yekdal Duman, 10 bin TL'lik kazanç elde edince diğer çiftçiler de bu ürün için müracaatta bulundu. Son zamanlarda Batman çiftçisinin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi sevindirici bir gelişme. Vali Hulusi Şahin, geçen yıl Ziraat Odası, Batman Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nden oluşan 6 kişilik heyeti, lavanta bitkisi ekimi için Isparta´ya gönderdi" diye konuştu.
'HOLLANDA´YA GÖNDERDİĞİMİZ LAVANTA BEĞENİLDİ'
Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde 4 dekarlık alanda yetiştirdiği lavantanın Hollanda'da beğenildiğini söyleyen üretici Yekdal Duman, "Vali Hulusi Şahin ve Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş'in önerisiyle ilk kez ektiğimiz lavanta bitkisi ürününde başarılı olduk. İkinci ürün döneminde de tarladan 1400 lavanta bitkisi topladık. Antalya'da bir firma aracılığıyla Hollanda'ya gönderdiğimiz lavanta beğenildi ve ilk etapta 10 bin TL'lik bir kazanç elde ettik. Daha önce arpa, buğday, mercimek ve nohut gibi ürünler ekiyorduk. Şimdi de lavantaya yöneldik. İyi ki bu ürünle tanıştık. Önümüzdeki yıl daha fazla lavanta ekmeyi planlıyoruz. Ayrıca Batman-Siirt karayoluna yakın olan lavanta bahçemizi turizm amaçlı da kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-12-19 10:54:53

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