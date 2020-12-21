Batman'da 6-8 Ekim operasyonu: 18 gözaltı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 68 Ekim olaylarına katıldığı, desteklediği belirlenen aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Batman'da kanunsuz gösteri ve şiddet eylemleri yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. 68 Ekim olayları olarak bilinen ve eylemlere destek verdiği, katıldığı belirlenen kişilere yönelik Batman Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiye yönelik Kozluk ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.