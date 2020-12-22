Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı

İHA

Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı

Batman’ın tarihi antik kenti Hasankeyf’in Ilısu Baraj suları altında kalmasıyla yeni yerleşkede yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük müzesi tamamlandı.
Ilısu Baraj suları altında kalan tarihi Hasankeyf'in yeni yerleşkesinde yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı. Ciddi eserlerin sergilendiği müzede küçük eksiklikler de giderildi. Konu ile ilgili bilgi veren Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf Müzesine ciddi bir yatırımın yapıldığını, devletin bu noktada tüm detayları düşündüğünü, hiçbir şekilde masraftan kaçınılmadığını söyledi. Yakın zamanda müzenin turizme açılacağını belirten Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, "Bölgenin en güzel, en kaliteli ciddi manada eserlerin sergilendiği müze yapılmış durumdadır. Yakın zamanda turizme tekrardan açılacak, ufak tefek eksikleri vardı onlar giderildi. Ben inanıyorum ki gören kişiler büyük şaşkınlığa uğrayacaklar. Turizm anlayışı içerisinde merkezinde olan unsurlarımızdan bir tanesi, burayı taşıyan tarihi simgeler belki de eşi benzeri görülmemiş bir şekilde büyük teknolojik imkanlarla yeni alana taşındı. Yeni Hasankeyf’te Arkeo Park Kültür Alanı dediğimiz bölgede Devlet Su İşleri Genel müdürlüğü öncülüğünde müthiş taşınma işlemi gerçekleştirildi. Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi, El Rızık Camii gibi birçok eser şu anda burada sergileniyor. Tabi şu anda peyzaj eksikliği olduğu için tam anlamıyla kendini göstermiyor ama müthiş bir peyzaj projesi hazırlandı orayla ilgili son aşamada ihale edildiği zaman aslında o tarihi kompleksi bir arada turistlerin görme imkanı olacak diğer yandan tabi Hasankeyf özgün mimarisi de ön plana çıkıyor. Türkiye’de belki de şehir planlamasının olduğu bölgede dokusuna uygun mimarisinin yansıtıldığı müthiş bir estetikte barındırıyor aynı zamanda ben inanıyorum ki ileri ki zamanda insanları sokaklardan geçerken bu evlerin arasından geçerken fotoğraf kareleri oluşacaktır. Hasankeyf tarihinde almış olduğu ilham kaynağı da yeni bir hikaye yazıyor. Bu hikaye yazmaya da devam edecektir. Bu vesile ile buradaki bu çalışmaların mimari başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum, TOKİ’ye, DSİ’ ye bil hasa valimizin çok emekleri burada, inşallah Hasankeyf büyük bir değişim ve dönüşüm zaten başladı yakın zamanda da değişim ve dönüşüm tamamlanmış olacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da 6-8 Ekim operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Batman'da 6-8 Ekim operasyonu: 18 gözaltı
AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "AK Parti bir kez daha icraat, hizmet ve yatırım partisi olduğunu kanıtlamıştır"
YEREL HABERLER AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "AK Parti bir kez ...
Batman'daki köy okullarına 'gönül fırçası'
YEREL HABERLER Batman'daki köy okullarına 'gönül fırçası'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X