Yapılandırma fırsatı 31 Aralıkta sona erecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapılandırma fırsatı 31 Aralıkta sona erecek

İHA

Yapılandırma fırsatı 31 Aralıkta sona erecek

SGK Batman İl Müdürü Alaettin Ökten, yapılandırma işlemlerinde son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu belirterek, vatandaşların bu tarihe kadar borçlarını yapılandırabileceğini söyledi.
Ökten, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kurumlarına oyan olan borçların yeniden yapılandırılması imkanının doğduğunu ifade etti. Ökten, “7256 sayılı Yapılandırma Kanunu 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin alacakları kapsamaktadır. Pandemi nedeniyle ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayına ertelenen primler yapılandırma kapsamına alınmamıştır. Borç asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar gecikme cezası ve gecikme zammı yerine YİÜFE ile güncelleştirilecektir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE yüzde 10’unun en son 1 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutar yüzde 90 silinecektir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE’nin yüzde 10'unun en son geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödenmesi halinde hesaplanan kalan tutar yüzde 90 silinecektir. Taksitli ödemeyi tercih edenlerin borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 30 Nisan 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan tutar yüzde 50 silinecektir. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırma başvuru süresi olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinecektir. Kalan yarısı gecikme cezası ve gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksi ile güncelleme yapılarak yapılandırılacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi tamamlandı
YEREL HABERLER Yeni Hasankeyf'te yapılan bölgenin en büyük müzesi ...
Batman'da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Batman'da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da 6-8 Ekim operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Batman'da 6-8 Ekim operasyonu: 18 gözaltı
AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "AK Parti bir kez daha icraat, hizmet ve yatırım partisi olduğunu kanıtlamıştır"
YEREL HABERLER AK Parti Batman İl Başkanı Gür: "AK Parti bir kez ...
Batman'daki köy okullarına 'gönül fırçası'
YEREL HABERLER Batman'daki köy okullarına 'gönül fırçası'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X