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Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

DHA

Batman'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı


Turan KOYUNCU/BATMAN, (DHA) BATMAN'ın Kozluk ilçesi yakınlarında Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kozluk ilçesi yakınlarında Siirt-Batman karayolunda meydana geldi. İçinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu 72 EY 261 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kişi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Turan KOYUNCU
2020-12-22 13:38:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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