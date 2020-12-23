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Dilencilerin yöntemi pes dedirtti: Topladıkları paraları ekmek ve biberonda saklıyorlar

İHA

Dilencilerin yöntemi pes dedirtti: Topladıkları paraları ekmek ve biberonda saklıyorlar

Batman’da çocuklarını suiistimal ederek dilenen şahısların, topladıkları paraları ekmeğin arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları ortaya çıktı.
Batman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak, cadde, çarşı merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve cami önlerinde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar edip para dilenen kişiler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak 95 bin lira para cezası kesildi.
Zabıta Müdürü Muharrem Kara, belediye olarak gerçekten yardıma muhtaç ailelere SYDV koordinesinde yardım yapıldığını hatırlattı. Kara, "Burada tüm mücadelemiz sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayelerle vatandaşlarımızdan zorla para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan bu kişilere yöneliktir. Vatandaşlarımızdan dileğimiz, duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayanların bize bildirilmesini istiyoruz" dedi.
Öte yandan yakalanan dilencilerin, topladıkları paraları ekmek arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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