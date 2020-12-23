Batman'da kar çilesi başladı Yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan araç İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı Kapanan köy yollarının açılması için de çalışmalar başlatıldı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köylülerin zorlu kar mesaisi başladı. Köy yolunda mahsur kalan bir araç İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sason'a bağlı yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışıyla birlikte zorlu kış mesaisine başlayan vatandaşlar, kar üzerinde hayvanlarını besleyerek çatılarında biriken karları temizliyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason'a bağlı Soğanlı köy yolunda mahsur kalan bir araç İl Özel İdaresi'ne bağlı şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

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