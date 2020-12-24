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Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı

DHA

Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı


Arif Arslan/BATMAN, (DHA)BATMAN'da elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı.
Güney Raman Çevre Yolu üzerinde bir elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskele sabah saatlerinde çöktü. İskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Ali Oğuz (30), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2020-12-24 12:46:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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