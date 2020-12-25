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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da mezarları onarılan çocuk şehitler için anma programı düzenlendi

İHA

Batman’da mezarları onarılan çocuk şehitler için anma programı düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde 25 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından 27 kurşun sıkılarak şehit edilen 9 yaşındaki Hüsna ile 11 yaşındaki ablası Sabriye Çelik’in mezarları onarıldı. Abla ve kardeşi, akrabaları ile arkadaşları tarafından şehit edildikleri tepede, mezarları başında anıldı.
Şehit kardeşlerin şehit edildikleri tepeye yürüyen akrabaları ile çocukluk arkadaşları burada dualar ederek kahrolsun PKK sloganları attı. Ardından devlet desteğiyle mezarları onarılarak yenilenen şehitleri mezarları başında anan Batman Şehit Gazi Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ve Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Kur'anı Kerim okutarak dua etti. Şehitlikte düzenlenen programda kısa bir konuşma yapan şehitlerin kardeşi Mutalip Çelik, 30 yıldır terörle mücadele içinde olduklarını ifade ederek, "Köy nöbetinde olan ağabeylerime yemek götürmeye çalışan iki kardeşim teröristler tarafından hunharca şehit edilmiştir. 30 yıldır bizde terörle mücadele ediyoruz. Çünkü bu dava hak ile batılın davasıdır. Bu dava uğruna canlarını veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Çelik kardeşlerin mezarı başında dua okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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