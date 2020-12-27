AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür: "Batman'a 300 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapıldı"

Batman’a yapılan yatırımlarla ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür, AK Parti hükümetleri döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığının kentte yaklaşık 300 milyon liralık yatırıma imza attığını söyledi.

Şehir merkezi ve ilçelere göz kamaştıran tesislerin inşa edildiğini aktaran AK Parti Batman İl Başkanı Gür, Bakanlığın kente yaptığı bu devasa yatırımların ülke sporuna büyük katkı sağladığını ifade etti. Gür, "Batman ve ilçelerine 18 yılda 300 milyon liralık yatırım yapıldı. Batman’da 2002 yılında 16 olan spor kulübü sayısı 2019 yılında 81'e çıktı. Gençlerin çeşitli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle donanımlı nesiller olması için düzenlenen gençlik kamplarında Batmanlı gençlerimize kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkânı sunuldu. Bu kamplardan 20022020 yıllarında binlerce gencimizin faydalanması sağlandı. Yapılan hamlelerle sporcu sayısında rekor artış yakalandı. Batman’da 2002 yılında bin 277 olan lisanslı sporcu sayısı 2020 yılında yaklaşık 40 bine ulaştı" dedi.



"Yurt sayısı arttırıldı"

Üniversitede okuyan gençlerin rahatına önem verildiğini vurgulayan Gür, "Üniversitede okuyan gençlerimizin rahatına önem verildi. Batman’da 2002 yılında 508 yatak sayısı ile 1 yurtta hizmet verilmekte iken, 2019 itibarı ile yüzde 467,32’lik artışla iki bin 882 yatak sayısı ile 3 yurtta hizmet verilmektedir. Yapılan yurtbloklar 2013 yılında merkezde 786, 2016 yılında merkezde bin 62, 2017 yılında merkezde bin yatak sayısı hizmete açılmıştır. Gençlerimizin ve her branştaki sporcularımızın önünü açmak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacak yatırımlarla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

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