Yaz kış demeden cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağlıyorlar

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyünde ikamet eden Çelik ailesi, yaz kış demeden yıl boyunca cevizli sucuk yaparak geçimlerini sağlıyor.

Kış aylarında bölgede akşam sohbetlerinin vazgeçilmezi olan çayla tüketilen cevizli sucuğu, önceleri sadece sonbahar dönemi bağ bozumu zamanında yapan Topluca köyündeki Çelik ailesi, artan talep nedeniyle üretimi yayarak yılın her mevsiminde yapmaya başlandı. Toplanan cevizlerin kırılıp içinin çıkarılması ardından da ipe dizilmesi ile başlayan yorucu mesai, daha sonra meşe odunu üzerinde kaynatılan üzüm pekmezinin cevizle buluşması ile devam ediyor. Bulamaca batırılan cevizler, daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Köydeki gençlerin yaptıkları en iyi işin cevizli sucuk olduğunu belirten Topluca köyündeki cevizli sucuk üreticisi Çelik ailesinin gençlerinden Muhammed Çelik, korona döneminde en fazla mesailerini cevizli sucuk yapımına harcadıklarını söyledi. Çelik, "Bizim bu köydeki gençlerin geçim kaynağı cevizli sucuktur. Hele bu Korona virüs döneminde en iyi iş bunlardır. Hayvan yetiştiriciliğinde de düşüş var, şu anki en güzel iş cevizli sucuk yapmaktır. Burada gördüğünüz pekmezden bulamaç yapıyoruz. Buradaki ceviz içini hazırladığımız bu bulamaca bandırarak kurutmaya asıyoruz. Kuruyan cevizli sucuklarımızı sararak satışa hazır hale getiriyoruz. Bunlar tamamen el emeğimiz göz nurumuz, hazır hale gelen kuruyan sucukları satışa sunuyoruz" dedi.



"İmkanımız olsaydı Cumhurbaşkanımıza cevizli sucuk gönderecektik"

Yaptıkları sucuklu cevizin tamamen organik ürünlerden yapıldığını ifade eden Yusuf Çelik ise "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız gazetecilere cevizli sucuk dağıtarak cevizli sucuk yiyin, korondan korunun demişti. Bizim yaptığımız cevizli sucuklar tamamen birinci kalitedir. İmkanımız olsaydı Cumhurbaşkanımıza da gönderirdik, ama nasıl göndereceğimizi bilmediğimiz için, imkan olmadığı için gönderemiyoruz. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, saygıyla ve sevgiyle onun elinden öperim” dedi.

Kilogramı 35 ila 70 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, çevre iller başta olmak üzere ülke genelinden talep görüyor.

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