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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Batman il teşkilatı Hasankeyf’te incelemelerden bulundu

İHA

AK Parti Batman il teşkilatı Hasankeyf’te incelemelerden bulundu

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Hasankeyf ilçesinde incelemelerde bulundu.
AK Parti Batman İl Başkanı Gür sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için Saklıköy, Kavacık, İncirli ve Irmak köylerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Gür, ziyaret ettiği köylerde köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinleyip ilgili yerlere aktardı. Gür, daha sonra Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk’ü ziyaret ederek, Hasankeyf ve köylerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu, tespit edilen sorunlarla ilgili çözüm için önerilerinde bulundu.
Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Başkan Gür, "Devletimiz ve hükümetimiz köylerimize ve vatandaşlarımıza imkanlar çerçevesinde her türlü hizmeti getirme gayretindedir. Bizler de bu hizmetlerin ulaşması konusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda yakından ilgilenmeye devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizde görüyoruz ki hamdolsun hizmetin ulaşmadığı köyümüz yok. İl Genel Meclis Başkanımız ve üyelerimiz, sahayı iyi analiz edip her yere hizmet götürme çabası içinde çalışmaya devam ediyorlar. Rutin bir şekilde köylerimizi ziyaret edip yapılan çalışmaları yerinde inceliyor ve zaman içinde oluşan sorunları da tespit ediyoruz. Bu tespitleri ilgili kurumlara iletip sorunun çözülmesini sağlıyoruz" dedi.
Vatandaşlar ise köylerini ziyaret ettiği, kendilerini dinlediği ve sorunların çözümü için gayret gösteren Başkan Gür'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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