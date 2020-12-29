Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

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Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 öğretmen, 4 kamu görevlisi, 3 çeşitli mesleklerde çalışan, 1 ihraç edilen emniyet personeli olmak üzere 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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