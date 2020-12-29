Batman merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama

BATMAN, (DHA)BATMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik Batman merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si öğretmen, 1'i ihraç edilen emniyet personeli olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Batman, (DHA)
2020-12-29 15:17:59
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