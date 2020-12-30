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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınları ve gaziler AİHM'in Demirtaş kararına tepki gösterdi

İHA

Şehit yakınları ve gaziler AİHM'in Demirtaş kararına tepki gösterdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 'Selahattin Demirtaş tahliye edilsin' kararına Batman'daki şehit yakınları ve gazilerden tepki geldi.
Sason’daki Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları ile gaziler, AİHM'in HDP'li Demirtaş’ın serbest bırakılması kararına tepki gösterdi. Dernek binasında basın açıklaması gerçekleştiren Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 2017’de AİHM’in gündemine taşınan Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili kararın çifte standart içerdiğini ve siyasi olduğunu söyledi. Çelik, "AİHM’e soruyoruz, yüzlerce masum çocuk ve kadın şehit edilirken, gazi olurken sesi çıkmayan ve adeta gözleri körleşen bu mahkeme neredeydi, neden sesi çıkmıyordu? Kobani olaylarını bahane ederek yüzlerce masum sivil vatandaşımızın öldürülmesine neden olan ve o masum insanların kanını elinde taşıyan o kişiyi hangi hakla savunuyor. Bu mahkemeden derhal ülkemizdeki gazi ve şehit yakınlarından özür dileyip, kararını iptal etmesini istiyoruz” dedi.
Kobani olaylarında Batman’da camide namaz kılarken kardeşinin 9 yerinden bıçaklanarak yaralandığını belirten Çelik, "Selahattin Demirtaş’ın talimatıyla sokaklara inen o caniler, camide namaz kılmaya çalışan 18 yaşındaki kardeşimi Yakup Çelik’i 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yüzlerce kişinin kanı elinde bulunduran Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM’nin verdiği karar tamamen siyasi bir karardır. Bu kararı şiddetle kınıyorum" diye konuştu.
Terörle mücadelede iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Servet Çiftçi de, "Ben gaziyim her iki gözümü ve ayağımı kaybettim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine soruyorum, bu kadar adaletli iseniz Selahattin Demirtaş’tan bunların hesabını kim soracak" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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