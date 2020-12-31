Batman’da araziye gizlenmiş vaziyette patlayıcı ve kol saati ile hazırlanmış anahtar düzeneği ele geçirildi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonlarda araziye gizlenmiş vaziyette 1 adet roketatar antitank mühimmatı ve sevk fişeği, 3 buçuk kilogram C4 patlayıcı, 18 adet el yapımı patlayıcı için kullanılan anahtar sistemi, 4 adet kol saati ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Hasankeyf ilçesi kırsalında icra edilen Yıldırım14 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademe Çavuş Bülent Doğan operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından arazide gizlenmiş 1 adet roketatar antitank mühimmatı ve sevk fişeği, 3 buçuk kilogram C4 patlayıcı, 18 adet el yapımı patlayıcı için kullanılan anahtar sistemi, 4 adet kol saati ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, 45 adet elektrikli fünye, 5 adet telefon devresi, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği alıcısı, 1 adet anten ve bağlantı kabloları, 8 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 1 adet 3’lü blok halinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı alıcısı, 2 adet tüp, 18 adet pil, 93 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 1 adet tabanca susturucu aparatı, 1 adet plastik şişme bot, 1 adet araç tipi telsiz, 1 adet güneş paneli, 1 adet aksiyon kamerası ve çok sayıda muhtelif giyim, yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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