Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)

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Batman'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çiftinin cenazeleri, otopsilerinin ardından Asri Mezarlık'a getirildi. Çift, kılınan cenaze namazının ardından, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Çiftin 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2021-01-02 16:08:14



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