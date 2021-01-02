Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Batman'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bereket (40) ve Hatice Atay (36) çiftinin cenazeleri, otopsilerinin ardından Asri Mezarlık'a getirildi. Çift, kılınan cenaze namazının ardından, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Çiftin 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.
Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-01-02 16:08:14
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