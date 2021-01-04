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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da kasım ayında bin 165 aracın devri yapıldı

İHA

Batman'da kasım ayında bin 165 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı kasım ayı motorlu kara taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Batman’da toplam araç sayısı 45 bin 758'e ulaşırken, kasım ayında bin 165 aracın devri yapıldı.
2019 yılı kasım ayında Batman’da toplam araç sayısı 45 bin 65 iken, 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artarak 45 bin 758 oldu. Batman’da otomobil sayısı 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 15 bin 217 oldu. Batman’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 15 bin 217 otomobil, 2 bin 716 adet minibüs, 288 adet otobüs, 11 bin 403 adet kamyonet, 2 bin 564 adet kamyon, 7 bin 61 adet motosiklet, 6 bin 139 adet traktör ve 370 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.
2020 yılı kasım ayında Batman’da toplam bin 165 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 493 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 391 adet ile kamyonet, 95 adet ile traktör, 73 adet ile motosiklet, 69 adet ile minibüs, 38 adet ile kamyon, 3 adet otobüs ve 3 adet ile özel amaçlı araç izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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