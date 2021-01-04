Hediye Karavanının 12. durağı Batman oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hediye Karavanının 12. durağı Batman oldu

İHA

Hediye Karavanının 12. durağı Batman oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan Hediye Karavanı Batman’a geldi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Güneykent Mahallesindeki yeni binasının bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan, Proje Koordinatörü Tuba Baylan, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Çocuklara ücretsiz olarak kutu oyunlarının dağıtıldığı etkinlikte konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Proje Koordinatörü Tuba Baylan, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın işbirliği ile hazırladığımız batıdan doğuya doğru uzanan kardeşlik tırının 12'nci durağının Batman olduğunu söyledi. Baylan, "Batman’daki çocuklarımıza pandemi döneminde aileleri ile birlikte eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilecekleri dokuz taş, üç taş, parmak maç, dama, mangala ve satranç gibi oyunlarımızı içeren hediyeler ile buluşturacağız. Medeniyetimizin en önemli özelliği kardeşlik ve dayanışma kültürüdür. Mayamızda iyilik ve iyilik üzerine el uzatmak olduğunu bizlere her daim hatırlatan, bu yolda bize öncülük eden Cumhurbaşkanımızın yeni Türkiye, güçlü Türkiye sevdası bizlere aşk ile hizmet etmemiz için öncü olmuştur. Bu bilinçle Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak çocuklarımıza el uzatmak ve onların gözlerinin ışığının hiç solmaması adına gece gündüz çalışacağız. Her nerede çocuk varsa biz hep orada olacağız. Bize olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk Hava Yolları ve diğer sponsorlarımıza, bizi bu yolda yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza, hediyelerine kavuşmuş ve kavuşacak bütün çocuklarımız adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

"Bu oyunlar sayesinde çocuklar aileleri ile daha verimli vakit geçirecek"
Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Batman İl Müdürü Ümit Çiçek, Hediye Karavanı Projesi ile çocukların aileleriyle oyunlar oynayarak daha güzel ve verimli bir şekilde vakit geçireceklerini söyledi. Çiçek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en çok etkilenen şüphesiz çocuklarımız oldu. Gerek mevcut kısıtlamalar, gerekse okullarının örgün eğitimden uzaktan eğitime geçmesine bağlı olarak çocuklarımız daha çok ev ortamında vakit geçirmelerinden ötürü ister istemez olumsuz etkilenmişlerdir. Beraber yürütmüş olduğumuz Hediye Karavanı Projesi vesilesiyle bu süreci çocuklarımızın aileleri ile birlikte oyunlar oynayarak daha güzel ve verimli bir şekilde vakit geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Gelişimlerine de bu manada pozitif etkisi olacaktır. Hepimizin ortak gayesi olan çocuklarımıza daha güzel bir dünya oluşturmak ve bunu sürdürme arzusu bizlerin çalışma şevkini her zaman diri tutacaktır. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 14 iline gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı çalışma çocuklarımızla birlikte bizleri de çok mutlu etmiştir. İlimizi de dahil ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bu programda emeği geçen herkese şahsım ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından çocuklara hediyeleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da kasım ayında bin 165 aracın devri yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da kasım ayında bin 165 aracın devri yapıldı
Batman’da karayolu ağına 17 yılda 3 milyar lira yatırım yapıldı
YEREL HABERLER Batman’da karayolu ağına 17 yılda 3 milyar lira ...
Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı (2)
YEREL HABERLER Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk ...
Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk tedaviye alındı
YEREL HABERLER Batman'da sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X