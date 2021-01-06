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Batman'da aileler arasında 'arazi' kavgası; 4 çocuk babası öldü

DHA

Batman'da aileler arasında 'arazi' kavgası; 4 çocuk babası öldü


Arif ARSLAN/BEŞİRİ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 çocuk babası Burhan Kaplan (35), yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri'de meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 4 çocuk babası olan Burhan Kaplan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaplan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Burhan Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2021-01-06 11:47:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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