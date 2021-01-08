Batman’da 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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