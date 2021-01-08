Batman'da cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Batman’da bir kişi, girdiği dükkanda cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Batman Birinci Cadde üzerinde bulunan iş yerindeki kalabalığı fırsata çeviren şahıs, kaşla göz arasında tezgahta bulunan çantanın içinden cep telefonunu alarak cebine koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs mağazadan hızla uzaklaşırken, çantanın içinde cep telefonunun olmadığını fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını bir erkek şahıs gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, telefonu çalan hırsızın yakalanması içi çalışma başlattı.

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