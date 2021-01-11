Gercüş'te bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

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Batman’ın Gercüş İlçesi Cumhuriyet İlkokulunda yöneticiler, öğretmenler ve görevlilerin katılımıyla bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, yurdun dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşının, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirilmiş ve tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağını ardından İstiklal Marşının okunacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Gercüş Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde bayrak töreni düzenlenip İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine okullarda bayrak töreninin yapıldığını belirterek, "Temennimiz uzun bir aradan sonra bayrak törenlerini öğrencilerimizle birlikte yapmak" dedi.

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