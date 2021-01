Gercüş Kırkat Gölünde kuraklık tehlikesi

Batman’ın Gercüş ilçesinde tarım arazilerini sulama amaçlı kullanılan Gercüş Kırkat Gölünde su seviyesi her geçen gün azalıyor.

Bahar ve yaz ayı başlarında suyu bol olan Gercüş Kırkat Gölü, son haftalarda kurumaya yüz tuttu. Yağışların olmaması nedeniyle tedirgin olduğunu belirten çiftçi ve balıkçılar kara kara düşünmeye başladı. Balıkçılardan Hasan Bıçakçı, 35 senedir balıkçılık yaptığını, ilk defa bu seneki gibi bir olayla karşılaştığını söyledi. Bıçakçı, "Geçimimi balıkla sağlıyorum bu sene yağışların olmaması nedeni ile her canlı nasıl etkilendiyse balıklar da o denli etkilendi. Gölet boşaldı. Böyle giderse işimiz çok zor. Şu an balık işi bizim için bitme noktasında. Sular azalınca balık da kalmadı" dedi.

Çiftçilerden Can Soyvural da, "Göletimizin suyu bitme aşamasına geldi. Böyle kuraklık hiçbir zaman görmedim. 74 yaşındayım daha böyle bir görüntü ile karşılaşmamıştım. Allah büyüktür inşallah en kısa zamanda yağışlarımız bol olur. Ekinlerimiz de bu sene daha yerin atından çıkmadı. Durum vahim sürekli dua ediyoruz yağışların olması için. İnşallah en kısa zamanda yağmur ve kar yağar da hayvanlarımız ekinlerimiz kendine gelir" diye konuştu.

