Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, dün verilen acil kullanım onayının ardından bugün Batman'daki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan, Çin menşeli Covid-19 aşısı için dün acil kullanım onayı verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Batman'daki hastanelerde de sağlık çalışanlarına ilk doz aşı uygulanmasına bugün başlandı. Diğer hastalarla temas etmemeleri için polikliniklerden uzak noktalarda, özel olarak oluşturulan odalarda aşı olan sağlık çalışanları, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda, anında müdahale edilebilmesi amacıyla 30 dakika bekletildi. DHA-Genel Türkiye-Batman Arif Arslan

2021-01-14 13:52:33



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