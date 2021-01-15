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Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İHA

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Batman’da polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren şahıslara yönelik kentte 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda, 71 kilogram kubar esrar, toplam ağırlığı 488 gram olan 92 paket satışa hazır kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 420 lira para, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 dolu fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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