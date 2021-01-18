Batman'da evde 5 tüfek ele geçirildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2'si uzun namlulu 5 tüfek ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Sason ilçesinde bir evde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Eve düzenlenen operasyonda, yapılan aramada 2'si uzun namlulu 5 tüfek ve bu tüfeklere ait 66 fişek ele geçirildi. Evdeki kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2021-01-18 14:29:51
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