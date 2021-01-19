Köy yolunda heyelan meydana geldi, yolun boş olması faciayı önledi

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Derince grup yolunda meydana gelen heyelanda yuvarlanan dev kaya parçası parçalanarak, yolu trafiğe kapattı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sason'a 27 köyün ulaşımının sağlandığı Derince grup köy yolu Boğazkapı köyü mevkiinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçası yuvarlanarak yola düştü. Parçalanan kaya parçası, yolu trafiğe kapattı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kapanan grup köy yolu, ilçe şantiye ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.