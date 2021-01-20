65 yaşındaki hasta 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan 65 yaşındaki hasta, şantiye ve sağlık ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason’a 15 kilometre uzaklıktaki Gürgenli köy yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Köyde ikamet eden kalp yetmezliği ve solunum rahatsızlığı olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Feleknaz Atalay, aniden fenalaşınca yakınları 112'yi ve ilçe şantiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. İlçe şantiye ekiplerinin 4 saatlik yoğun çalışması sonucu paletli ambulansla köye ulaşan ekipler, orada hastaya yaptıkları ilk müdahalenin ardından 65 yaşındaki Atalay'ı Sason İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmasını sağladı. Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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